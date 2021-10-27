В Ставрополе построят новую газораспределительную станцию

Губернатор Ставрополья провел рабочее совещание с участием краевых вице-премьеров и министров, руководства Ставрополя, компаний газового и строительного сектора.

Обсуждены вопросы, связанные с созданием крупного объекта газоснабжения в краевом центре – газораспределительной станции ГРС-4.

Это позволит повысить надежность обеспечения газом потребителей в Ставрополе, а также устранить инфраструктурные ограничения для дальнейшего развития города.

Строительство планируется завершить в этом году. Запуск объекта состоится после создания распределительных газопроводов и пункта редуцирования газа. Эту работу планируется провести в 2022 году.

- Создание новой газораспределительной станции - стратегический проект для краевой столицы. Его осуществление – это комфорт для жителей, новые возможности для работы предприятий, для развития Ставрополя. Необходимо сделать все, чтобы этот объект смог скорее начать работу, - подчеркнул глава региона.