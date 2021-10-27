В Пятигорске установили режим работы детсадов с 1 по 3 ноября

С1 по 3 ноября, до начала праздничных дней, детские сады Пятигорска будут работать в режиме дежурных групп. Об этом сообщил глава курорта Дмитрий Ворошилов на своей странице в Инстаграм.

- Такое решение принято на краевом штабе по борьбе с короновирусной инфекцией. Медики, городские службы, ряд сфер производства и услуг будут работать и родителям надо дать возможность отвести детей в детский садик, - прокомментировал градоначальник.

В детских садах организована работа по сбору информации о посещаемости групп в эти нерабочие дни.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что во время прямой линии губернатор объяснил, как будет жить Ставрополье во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.