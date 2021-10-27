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Общество27 октября 2021 17:51

Прокуратура наказала подрядчика за срыв тендера в Ставропольском крае

Юрлицо оштрафовано на 10 млн рублей
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Благодарненском районе наказали подрядчика за срыв работ по муниципальному контракту. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

В ходе проверки работы по благоустройству территории, прилегающей к Роднику в Благодарном, сотрудники ведомства установили, что подрядчик - ООО "Созидатель" - не выполнил тендер в намеченный срок. Сумма контракта - более 28 млн рублей. Прокуратура возбудила в отношении компании дело о правонарушении.

Суд первой инстанции оштрафовал подрядчика на 10 млн рублей. Представители компании решили оспорить решение, но безрезультатно. Решение вступило в силу.