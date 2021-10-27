К 2026 году аграрии Ставрополья увеличат производство овощей на 92 тысячи тонн

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что власти хотят увеличить количество производимый овощей с открытого грунта до 296 тысяч тонн в год. Таких показателей планируют достичь к 2026 году.

- Люди не должны страдать от сезонных скачков цен на продукты. Чтобы этого избегать, в крае необходимо, в том числе, увеличивать производство продовольствия. Особенно это касается составляющих "борщевого набора", - рассказал Владимиров.

Компетентные ведомства уже подготовили план реализации идеи. Нужно увеличить урожайность с 204 тысяч до 296 тысяч тонн овощей. Особенно внимание уделят выращиванию картофеля, на который в последний месяц цены взлетели почти в два раза.

Губернатор во время "Прямой линии" прокомментировал эту ситуацию. Он пообещал увеличить урожайность картофеля в два раза, чтобы не позволить перекупщикам завысить цены. А "КП-Северный Кавказ" рассказала, почему подорожала картошка, и где ее можно купить по 32-35 рублей.