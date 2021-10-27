Власти Ставрополья установили карантин для непривитых граждан 60+

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписал постановление о введении дополнительных профилактических мер против коронавируса. Они касаются работы различных учреждений в период выходных с 30 октября по 7 ноября.

Владимиров отметил, что эти выходные не имеют ничего общего с локдауном. Однако для граждан старше 60 лет, которые не вакцинировались, будут действовать особые ограничения. В постановлении подробно рассказали, что разрешено для этой категории граждан.

- Могут (покидать место жительство - прим. "КП") в случае обращения за экстренной медицинской или ветеринарной помощью, для посещения ближайшего места приобретения товаров, работ, услуг, для выгула домашних животных на удалении не более чем 100 метров от места проживания, для выноса мусора вблизи дома, а также при необходимости посещения правоохранительных и государственных органов, - сказано в тексте документа.

При этом рестораны, бары, кафе и общепиты будут закрываться в 23:00, а рабочий день будут начинать с 6:00. Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что будет работать в выходные дни, а какие учреждения будут закрыты.