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Здоровье27 октября 2021 19:44

На Ставрополье ввели дополнительные меры борьбы с COVID-19 до 7 ноября

В период президентских выходных придется соблюдать новые правила
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Глава Ставрополья Владимир Владимиров подписал постановление о введении новых профилактических мер борьбы с коронавирусом на период с 30 октября по 7 ноября, который объявлен нерабочими днями.

Согласно документу, ограничат режим работы ресторанов, кафе, баров и общепитов. Они будут закрываться в 23:00, а начинать обслуживать клиентов с 6:00. Также большая часть заведений будет работать навынос и через доставку.

Гражданам старше 60 лет, которые не сделали прививку от коронавируса, предписали соблюдать самоизоляцию. Они смогут обратиться за неотложной медпомощью, выгулять животных в 100 м от дома, сходить в ближайший магазин и т.д.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, каким заведениям разрешили работать с 30 октября по 7 ноября.