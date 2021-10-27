В Ставрополе отремонтировали четырехполосную дорогу по улице Перспективной

В пресс-службе губернатора Ставропольского края рассказали, что в краевой столице по улице Перспективной провели комплексный ремонт 828 метров четырехполосной дороги. Средства выделили в рамках региональной программы развития транспортной системы.

- Она является основным подъездным путем к ряду объектов социальной инфраструктуры, а также выступает дублером улиц Тухачевского и 45-я Параллель - помогает разделить транспортные потоки в микрорайоне и снизить количество дорожных пробок, - сказано в сообщении ведомства.

Здесь не только поменяли асфальт, но благоустроили обочины и пешеходные зоны, сделали велодорожки, наладили систему ливневок и т.д.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что Ставропольский край стал одним из лидеров России по качеству автомобильных дорог. Регион хорошо освоил федеральные средства по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".