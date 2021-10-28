В Ставропольском крае за сутки коронавирусом заболело 424 человека. За весь период пандемии число зараженных в регионе достигло 96450. За вчерашний день от коронавируса скончались 34 пациента. Об этом сообщил губернатор на своей странице в Инстаграм.

За весь период пандемии на Ставрополье от ковида скончалось 3918 человек. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Победить болезнь за суки в регионе смогли 351 человек.

- Чтобы защититься от инфекции, важно прививаться. Количество получивших первый компонент вакцины от коронавируса составляет в крае уже почти 806 тысяч человек. Полностью завершили иммунизацию свыше 740 тысяч. Берегите себя и своих близких! Оставайтесь здоровыми! – обратился Владимир Владимиров к землякам.