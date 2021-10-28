Ставропольской паратриатлонистке Анне Бычковой вручили удостоверение мастера спорта России

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Известной спортсменке из Ставрополя Анне Бычковой вручили удостоверение мастера спорта России по триатлону спортивных лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Ведь наша Анна – не простая спортсменка, девушка – паратриатлонистка, - отметили в пресс-службе администрации краевого центра. Бычкова с 2015 года состоит в паралимпийской сборной команде России по триатлону.

Она достойно представляет наш город, Ставрополье и Россию на самых престижных соревнованиях, в том числе на Паралимпиаде в Токио летом 2021 года.

Анна - призер чемпионатов мира и Европы, семикратная чемпионка России. Бычкова тренируется спортсменка в краевом Центре адаптивной физической культуры и спорта. Наша землячка стояла у истоков паратриатлона. Она первая из россиян поучаствовала в международном старте в 2011 году в Китае.