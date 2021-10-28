Ставрополь заготовил более 40 тысяч тонн противогололедных материалов к зиме

В Ставрополе рассматривали вопрос подготовки городского жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период.

Снегопады прошлого года были настоящей проверкой для коммунальных служб. Все свои силы муниципалитет бросил на расчистку дорог и тротуаров. Но стихия была неумолима и продолжала засыпать город.

Для посыпки дорог районные администрации заготавливают 42 тысячи тонн противогололедных материалов. Идет подготовка автопарка уборочной техники. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

На борьбу со снегом выйдут около 100 единиц техники, которую переоборудуют для работы в зимних условиях. Это комбинированные дорожные машины, тракторы, грейдеры, снегопогрузчики.

На внутридомовых территориях МКД управляющие компании или ТСЖ создадут бригады уборщиков. Заготавливаются противогололедные материалы, спецтехника и инструменты – лопаты, ледорубы, скребки. Для ликвидации сосулек и снежных наледей с крыш многоэтажек, куда не может подойти вышка, заключены договоры с промышленными альпинистами.

Ставропольские предприятия также на договорной основе предоставят городу автовышки, погрузчики, тракторы с лопатами, самосвалы и другие машины.

Их будут использовать в первую очередь для очистки подъездных дорог к социальным объектам.

Рабочая группа, в состав которой войдут представители районных администраций, комитета городского хозяйства, службы ГО ЧС и госавтоинспекции, осмотрит уборочную технику и даст оценку ее готовности к зиме.

Межведомственная комиссия проверит и проанализирует графики дежурств дорожных бригад и готовность персонала.

Муниципалитет создаст перечень потенциально опасных участков дорог, которые подлежат к первоочередной подсыпке и уборке.