На Ставрополье 15-летняя школьница села за руль легковушки и сбила двух девушек

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Инцидент произошел накануне вечером в Новопавловске. По словам очевидцев, 27 октября, около 18:30, на прилегающей территории площади Ленина (пешеходная зона) водитель автомобиля ВАЗ-21144 не справилась с управлением и сбил двух пешеходов.

Несмотря на произошедшее, водитель не остановилась, помощи девушкам не оказала и продолжила движение.

Пешеходы сообщили о произошедшем в полицию, одна из девушек обратилась за помощью в больницу и была госпитализирована с сотрясением головного мозга.

Вторая, к счастью, существенных травм не получила. За рулем легковушки в момент ДТП была 15-летняя школьница, которой передал право управления ее 20-летний приятель. Испугавшись ответственности, с места происшествия компания скрылась.

Теперь владельцу машины грозит штраф в размере 30 тысяч рублей за передачу права управления лицу, не имеющему права управления.

А в отношении горе-водителя, не достигшего возраста административной ответственности, назначена проверка, к которой подключены родители и инспекция по делам несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.