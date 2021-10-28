Слушатели ставропольской «Школы фермера» начали разработку собственных бизнес-планов

Фото: Россельхозбанк.

Федеральный образовательный проект Россельхозбанка «Школа фермера» в третий раз стартовал на Ставрополье в конце октября. И уже сейчас слушатели начинают пошаговую разработку бизнес-планов для дальнейшего строительства аграрного бизнеса.

Параллельно с этим у предпринимателей почти ежедневно проходят лекции и семинары. Основы бухгалтерского учета, право, базовые знания для разработки проектной работы, маркетинг, менеджмент, информация по специализации - все это тоже изучают слушатели.

Совсем скоро они приступят к непосредственной практической деятельности на предприятиях интеграторов. Таких компаний на Ставрополье - три, каждая из которых курирует одно направление обучения: «Овощеводство», «Тепличное хозяйство», «Овцеводство».

В этот раз в «Школе фермера» участвуют слушатели разного возраста, статуса и абсолютно разных профессий. Например, учиться пришли экс-участник пятигорской команды КВН, который сейчас с головой погрузился в сельское хозяйство, организатор праздников, которая совмещает собственный сад на 10 сотках земли и медийную деятельность. Среди слушателей есть как уже работающие фермеры, так и начинающие предприниматели. Самым юным участником стал студент 3-го курса аграрного вуза, который мечтает продолжить семейное дело в сельском хозяйстве.

А, например, Павел Сероштанов уже закончил университет и 4 года работает на земле, но к осознанному фермерству его подтолкнуло то, что ему в 2020 году удалось выиграть грант по закладке суперинтенсивного сада. Молодой аграрий уже вырастил свой первый урожай и останавливаться на достигнутом не собирается.

- От «Школы фермера» я, в первую очередь, жду получение новых знаний и навыков. Уже сейчас в силу своего опыта стараюсь применять цифровые технологии, в частности, дистанционное капельное орошение. В перспективе у меня масштабирование: в скором я планирую увеличение посадочной площади. И здесь просто не обойтись без базовых расчетов. А в рамках проекта преподаватели вуза и сотрудники банка как раз помогают нам в составлении бизнес-планов. Очень ценные и полезные знания, - сказал Павел Сероштанов.

Обучение традиционно проводится в очно-заочной форме. Новым в этом потоке стал дополнительный блок в учебном плане по развитию агротуризма. Цикл лекций по этому направлению проведет амбассадор банка в регионе и руководитель агротуристического парка «Пономарево» Роман Пономарев.

- Идея провести обучающие занятия для участников «Школы фермера» пришла в голову неожиданно, это был инсайт, а далее уже - планомерная подготовка к лекциям. Сейчас агротуризм – это новое развивающееся направление, и важно, чтобы фермеры были в тренде, если так можно сказать. Я же постараюсь поделиться с предпринимателями всем накопленным за годы работы опытом в этой сфере, - рассказал Роман Пономарев.

- Каждый новый поток слушателей поражает своим колоритом. Часто аграрному делу учатся далеко не близкие к этой отрасли люди. Однако предприниматели со всей ответственностью подходят к учебному процессу и в итоге достойно завершают учебный курс. Сегодня банк совместно с профильным вузом и партнерами проекта максимально оптимизировал учебную программу, постарался сбалансировать теорию и практику, расширил горизонты возможностей для начинающих агростартаперов и действующих фермеров, - отметила директор Ставропольского филиала Россельхозбанка Зоя Тихомирова.