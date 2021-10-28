Дума Ставрополья согласовала назначение Ситникова и Хлопянова на должности первых зампредов правительства

Депутаты Ставропольского края 28 октября согласовали назначение Владимира Ситникова и Андрея Хлопянова на должности первых заместителей председателя регионального правительства. Об этом стало известно на заседании краевой думы.

Напомним, Владимир Ситников с 2015 по 2021 годы работал на должности министра сельского хозяйства Ставрополья, а ранее был главой Александровского района.

Что касается Андрея Хлопянова, то он с 2013 по 2021 годы работал на должности министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья.

А до этого трудился председателем краевого комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, работал на руководящих должностях в администрации Буденновского района.