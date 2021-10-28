Ставропольцев предупреждают, что на «Верхнем Ларсе» 28 октября затор

Госавтоинспекция предупреждает граждан, планирующих выезд в направлении республики Грузия в ближайшее время, что на таможенном пункте пропуска «Верхний Ларс» Республики Северная Осетия-Алания сейчас скопилось огромное количество большегрузных транспортных средств, в количестве более 1000 единиц.

В связи с этим проезд в направлении республики Грузия может занять значительное количество времени.

Ставропольская Госавтоинспекция рекомендует участникам дорожного движения отложить по возможности поездку в этом направлении, либо рассчитать время следования в пути с учетом имеющегося затора.

О нормализации ситуации будет сообщено дополнительно. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.