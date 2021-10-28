На Ставрополье 28 октября выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

На Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 424 человек. Больше всех зараженных выявлено в краевом центре.

Так, за сутки там диагноз подтвердился у 84 человек. На втором месте расположился Георгиевский городской округ. Там заболело 29 человек.

В Буденновском районе за сутки диагноз подтвердился у 28 человек. В Железноводске за вчерашний день заболело 27 жителей.

В Благодарненском районе и Кисловодске по 24 человека. За весь период пандемии на Ставрополье от коронавируса скончались 3918 человек.

За сутки жертвами болезни стали 34 пациента. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.