Число ставропольцев, привитых за неделю от COVID-19, увеличилось больше чем в 1,8 раз. Об этом на брифинге в правительстве региона рассказал первый заместитель министра здравоохранения СК Юрий Литвинов.

- Мы видим эффект от постановления главного санитарного врача Ставрополья об обязательной вакцинации ряда категорий работников. Темпы вакцинации в крае растут. Число ставропольцев, привитых за неделю от COVID-19, увеличилось больше чем в 1,8 раз. Убеждены, что это самый правильный путь справиться с пандемией и вернуться к нормальной жизни, - подчеркнул Юрий Литвинов.

При этом, как акцентировал внимание первый заместитель министра здравоохранения СК, вакцины в крае более чем достаточно. Запас первого компонента самой распространенной вакцины «Спутник V» составляет 268 тыс. доз, второго компонента – 192 тыс. доз.

На Ставрополье работают 145 стационарных прививочных пунктов в 41 медицинской организации, 10 круглосуточных, выезды в отдаленные населенные пункты осуществляют 134 мобильные прививочные бригады.

Напомним, накануне губернатор Ставрополья во время прямой линии с населением озвучил комплекс мер по усилению противодействия коронавирусу в регионе. Неделя с 30 октября по 7 ноября объявлена нерабочей, чтобы разорвать цепочки распространения инфекции.