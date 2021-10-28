В Ставрополе и на КМВ поликлиники продлили прием неотложных вызовов до вечера

Поликлиники в Ставрополе и в городах Кавказских Минеральных Вод будут принимать неотложные вызовы до 21:00, что позволит разгрузить бригады «скорой помощи». Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения Ставрополья Юрий Литвинов.

Ранее неотложные вызовы в поликлиниках принимались до конца рабочего дня.

С начала пандемии в регионе коронавирусом заразились 96,4 тыс. человек, из них выздоровели 75,5 тыс. человек, скончались более 3,9 тыс. пациентов. В частности, 28 октября на Ставрополье установлен 17-й с начала октября антирекорд по числу зараженных за сутки: заболели 424 человека.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что больше всех зараженных выявлено в краевом центре. Так, за сутки там диагноз подтвердился у 84 человек. На втором месте расположился Георгиевский городской округ. Там заболело 29 человек. В Буденновском районе за сутки диагноз подтвердился у 28 человек. В Железноводске за вчерашний день заболело 27 жителей.

В Благодарненском районе и Кисловодске по 24 человека. За весь период пандемии на Ставрополье от коронавируса скончались 3918 человек. За сутки жертвами болезни стали 34 пациента. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.