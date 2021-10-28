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Происшествия28 октября 2021 16:21

В Ставрополе 28 октября загорелась пристройка к Дому офицеров

Эвакуировано 10 человек
Руслан АПОЛЛОНОВ
Руслан АПОЛЛОНОВ
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Фото: пресс-служба администрации краевого управления МЧС России

Фото: пресс-служба администрации краевого управления МЧС России

Инцидент произошел около 15:15, 28 октября в Ставрополе. В СПТ ГУ МЧС России по краю поступило сообщение о пожаре в Доме офицеров на улице Октябрьской революции, 11.

- По прибытию пожарным и подразделениями подтверждено горение пристройки к зданию дома офицеров и магазину сотовых. Телефонов, - прокомментировали в пресс-службе краевого управления МЧС России.

Пожар в Доме офицеров на улице Октябрьской революции в Ставрополе

По данным ведомства, эвакуировано 10 человек. Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Локализация пожара на площади 40 кв.м в 15:40. Подробности происшествия уточняются.