В Ставрополе 28 октября загорелась пристройка к Дому офицеров

Фото: пресс-служба администрации краевого управления МЧС России

Инцидент произошел около 15:15, 28 октября в Ставрополе. В СПТ ГУ МЧС России по краю поступило сообщение о пожаре в Доме офицеров на улице Октябрьской революции, 11.

- По прибытию пожарным и подразделениями подтверждено горение пристройки к зданию дома офицеров и магазину сотовых. Телефонов, - прокомментировали в пресс-службе краевого управления МЧС России.

По данным ведомства, эвакуировано 10 человек. Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Локализация пожара на площади 40 кв.м в 15:40. Подробности происшествия уточняются.