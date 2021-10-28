На Ставрополье развернуто 4862 коек для лечения пациентов с COVID-19

Состояние коечного фонда для коронавирусных больных на Ставрополье стало одной из главных тем на брифинге в правительстве Ставрополье, который провел первый заместитель министра здравоохранения Юрий Литвинов.

- Коечного фонда для коронавирусных больных в крае достаточно. По состоянию на сегодняшнее утро у нас развернуто 4862 коек, свободных инфекционных – 6,7%, реанимационных – более 5%. Некоторое напряжение возникает в части маршрутизации пациентов. Но в любом случае койки свободные есть, и они доступны всем нуждающимся в них людям», - сообщил Юрий Литвинов.

По словам спикера, особенностью нынешней волны пандемии является более тяжелое течение COVID-19, его высокая кислородозависимость. Медики Ставрополья благодарны краевому правительству за то, что оно нашло средства оборудовать более 71% ковидных коек в регионе кислородными установками.

Если говорить по территориям, то наиболее загруженный коечный фонд сегодня в Ставропольской агломерации.

На втором месте - медучреждения городов Кавминвод. Поскольку уровень их загрузки напрямую связан с плотностью населения, в крае продолжается работа по дополнительному развертыванию больничных мест.

В ближайшее время 110 коек перепрофилируют в краевой клинической больнице, еще 100 - в краевом реабилитационном центре. Рассматривается возможность перепрофилирования под эти цели родильного отделения краевой больницы скорой медицинской помощи, есть и другие варианты.