На Ставрополье бесплатные лекарства получили более 61 тыс. ковидных пациентов

Как рассказал первый заместитель руководителя министерства здравоохранения СК, с начала действия этом меры поддержки на Ставрополье бесплатные лекарства выданы более 61 тыс. ковидных пациентов на сумму более 270 млн рублей.

В рамках очередного федерального транша на их приобретение Ставропольский край получил 65 млн рублей. Соответствующие контракты уже заключены, все препараты есть в наличии, пациенты их уже получают, сообщил Юрий Литвинов.

- Вместе с тем возможности медицинских учреждений не безграничны, и мы ждем встречных действий от жителей края, первое и главное из которых – вакцинация от коронавируса, - подчеркнул спикер.

Положение дел с коечным фондом для лечения коронавирусных больных в регионе стало одной их главных тем прямой линии губернатора Владимира Владимирова. Глава края поставил задачу сформировать еще как минимум 1,5 тысячи дополнительных коек, чтобы не оказаться в ситуации невозможности госпитализировать людей в больницу.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что состояние коечного фонда для коронавирусных больных на Ставрополье стало одной из главных тем на брифинге в правительстве Ставрополье, который провел первый заместитель министра здравоохранения Юрий Литвинов.

- Коечного фонда для коронавирусных больных в крае достаточно. По состоянию на сегодняшнее утро у нас развернуто 4862 коек, свободных инфекционных – 6,7%, реанимационных – более 5%. Некоторое напряжение возникает в части маршрутизации пациентов. Но в любом случае койки свободные есть, и они доступны всем нуждающимся в них людям», - сообщил Юрий Литвинов.