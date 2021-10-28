"Заявления группы буйнакских энергетиков о рисках увольнений не соответствуют действительности"

Фото: Россети.

Дагестан - один из непростых «энергетических» регионов России. Необходимость решения отраслевых задач здесь назрела давно. Это и высокие потери энергоресурса, и низкая платежная дисциплина. Как следствие - систематические технологические нарушения энергоснабжения.

Одно из производственных решений компании «Россети Северный Кавказ» для устранения обозначенных проблем - реализация пилотного проекта по сбору платежей и снижению потерь в Буйнакске и Буйнакском районе. Задача поручена компании «Цифровой расчетный центр» - ЦРЦ. При этом против проекта, направленного на повышение надежности энергоснабжения потребителей, выступает группа сотрудников территориальных подразделений филиала «Дагэнерго». О том, что из себя представляет проект и действительно ли существуют риски, рассказал советник генерального директора компании ЦРЦ Ирасхан Джафаров.

- Ирасхан Раджабович, можете пояснить, что из себя представляет этот пилотный проект и почему выбраны именно Буйнакск и Буйнакский район?

- Это производственный проект, который направлен на снижение потерь электроэнергии в сетях, а также повышение уровня платежной дисциплины потребителей. Город Буйнакск и Буйнакский район Дагестана в связи с тем, что здесь отмечены одни из самых высоких потерь электроэнергии в республике - порядка 40%. А потери - это, говоря простым языком, хищения - неучтенное и бездоговорное потребление энергоресурса. Это колоссальная дополнительная нагрузка на сети. Как следствие - низкое напряжение и технологические нарушения, от чего страдают, прежде всего, добросовестные потребители. На неудовлетворительном уровне здесь и платежи за электроэнергию - порядка 60%. А своевременные платежи - основной источник финансирования ремонтов и техобслуживания энергообъектов. Именно поэтому мы обоснованно говорим, что проект реализуется прежде всего в интересах потребителей электроэнергии.

- Можете прокомментировать одно из публичных заявлений группы сотрудников «Дагэнерго» о том, что ЦРЦ - не имеющая отношения к энергетике компания?

- Это заявление не соответствует действительности. ЦРЦ не «компания-однодневка», как пытаются представить некоторые лица. ЦРЦ входит в структуру холдинга «Россети» и уже 11 лет работает в энергетической сфере в регионах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Удивляет намеренное введение в заблуждение некоторыми сотрудниками Буйнакских подразделений, поскольку эти работники также имеют опыт прямого взаимодействия с ЦРЦ. За время работы компания доказала эффективность производственных процессов, именно поэтому холдингом «Россети» нам поручена реализация важного пилотного проекта. В этом решении энергетики также нашли поддержку органов власти региона, которые наравне с энергетиками заинтересованы в устранении проблемных вопросов отрасли. Прозвучало также заявление, что руководить проектом в республике будут сторонние лица, не знакомые со спецификой региона. Деятельность компании ЦРЦ в Дагестане, в том числе реализацию обсуждаемого проекта, курировать поручено мне как руководителю территориального подразделения компании. Я как уроженец республики не понаслышке знаком и со спецификой региона, и с проблемами энергетики, поскольку имею опыт работы и в компании, и в других областях жизнедеятельности.

- А какие перспективы у сотрудников Буйнакских подразделений «Дагэнерго»? Действительно ли им было предложено перейти на работу в ЦРЦ?

- Начиная с апреля этого года, всем сотрудникам Буйнакских подразделений филиала «Дагэнерго» неоднократно, в том числе посредством официальных писем, предлагалось перейти на работу в ЦРЦ. Единственное условие - это ответственный подход к выполнению должностных обязанностей. Проще говоря - работать эффективно и прозрачно на благо своих соотечественников. Очевидно, с учетом этих условий некоторым работникам сложно принять решение и продолжить работу в команде нового проекта. Однако это не говорит о том, что работодатель нарушает закон и права сотрудников, которые просто не готовы решать актуальные задачи в новой формации. А задачи, повторюсь, направлены на повышение надежности потребителей. Именно об этом каждый энергетик как представитель важной отрасли должен думать прежде всего. Отмечу, что с персоналом проводились и встречи информационно-разъяснительного характера, в том числе с личным участием руководства «Россети Северный Кавказ» и республиканского отраслевого профсоюза. Мы готовы работать с людьми, но заставить работать мы их не можем.

- Если сотрудники Буйнакских подразделений «Дагэнерго» все же не перейдут на работу в ЦРЦ, кто будет заниматься реализацией проекта?

- Мы уже принимаем на работу специалистов. С каждым претендентом проведены прозрачные собеседования. Важно, что работников в проект мы набираем не по звонку или знакомству, а исходя из компетенций и опыта человека. Вновь принятые специалисты прошли необходимый инструктаж, получили все производственные вводные по проекту. Перешли к нам на работу и некоторые сотрудники Буйнакских подразделений «Дагэнерго». Это те люди, которые хотят работать.

- Инициативная группа также публично заявила, что налоги от деятельности ЦРЦ в Дагестане будут уходить не в регион. Можете прокомментировать это заявление?

- Это заявление может вызвать лишь улыбку у каждого, кто хоть немного знаком с нормами закона. В городе Буйнакске и Буйнакском районе открыты обособленные подразделения ЦРЦ, налоги подлежат уплате в бюджет Республики Дагестан по месту нахождения каждого из обособленных подразделений.

- Повлечет ли реализация нового проекта повышение стоимости электроэнергии?

- Ни в коем случае. Работа в рамках проекта никак не отразится на тарифах. Более того, энергокомпании вовсе не устанавливают тарифы на энергоресурс. Этим занимаются госорганы.

- Спасибо. Это важно. И последний вопрос. Если завтра кто-то из несогласных сотрудников Буйнакских подразделений передумает и решит принять предложение ЦРЦ, специалисты могут быть трудоустроены и продолжить работу в проекте?

- Мы готовы с каждым продолжать диалог о совместной деятельности и по-прежнему приглашаем на работу. При этом важнейшим условием останется желание работать прозрачно и ответственно.