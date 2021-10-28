Минздрав Ставрополья рассказал, как врачи будут принимать пациентов в нерабочие дни

Во время брифинга замминистра здравоохранения Юрий Литвинов рассказал, в каком режиме будут работать медицинские учреждения в период с 30 октября до 7 ноября.

- Для всех медицинских организаций 1,2 и 3 ноября - обычные рабочие дни, а 30, 31 октября и с 4 по 7 ноября мы работаем по стандартному графику для выходных и праздничных дней, и дополнительно мы выводим в ковидных госпиталях заведующих отделениями и ответственных специалистов, - рассказал Литвинов.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, как будут работать рестораны, культурные учреждения и т.д.