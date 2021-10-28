За 8 месяцев 2021 года индекс промпроизводства Ставрополья вырос на 7,9%

В пресс-службе главы Ставропольского края сообщили, что с января по август 2021 года индекс промышленного производства увеличился на 7,9%.

На настоящий момент уже реализовали 18 инвестиционных проектов почти на 1,2 млрд рублей.

- В рамках развития "зеленой" энергетики уже в 2024 году на Ставрополье мощности энергогенерации, основанной на возобновляемых источниках, достигнут 1 гигаватта, - рассказали в ведомстве.

Ранее губернатор Ставрополья сообщил, что к 2030 году регион хочет выйти на объем инвестиций в местные проекты в 1,2 триллиона рублей.