Число вакцинированных от коронавируса на Ставрополье увеличилось до 816 тысяч человек

По состоянию на 20 октября в Ставропольском крае вакцинацию от COVID-19 прошли 816,7 тысяч человек, 10,7 тысяч из которых привились вчера. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Он рассказал, что на фоне постоянного увеличения количества инфицированных важно поддерживать тенденцию массовой иммунизации населения. Уже сейчас на территории Ставрополья ввели обязательную вакцинацию, увеличили количество прививочных пунктов, сформировали специальные бригады "Скорой помощи" для работы только с ковид-пациентами и т.д.

За прошедшие сутки в регионе выявили 428 новых случая коронавируса 33 человека погибли.