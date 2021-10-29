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Здоровье29 октября 2021 8:12

Число вакцинированных от коронавируса на Ставрополье увеличилось до 816 тысяч человек

За последние сутки иммунизацию прошли 10,7 тысяч человек
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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По состоянию на 20 октября в Ставропольском крае вакцинацию от COVID-19 прошли 816,7 тысяч человек, 10,7 тысяч из которых привились вчера. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Он рассказал, что на фоне постоянного увеличения количества инфицированных важно поддерживать тенденцию массовой иммунизации населения. Уже сейчас на территории Ставрополья ввели обязательную вакцинацию, увеличили количество прививочных пунктов, сформировали специальные бригады "Скорой помощи" для работы только с ковид-пациентами и т.д.

За прошедшие сутки в регионе выявили 428 новых случая коронавируса 33 человека погибли.