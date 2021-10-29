В Минераловодском округе ДТП с участием грузовиков парализовала движение

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью

ДТП произошло около 18:40, на автодороге, проходящей по территории Минераловодского округа.

Там водитель автомобиля МАН, двигаясь со стороны города Минеральные Воды в направлении города Невинномысска, не заметил вовремя произошедшее впереди ДТП, предпринял попытку объехать препятствие по соседней полосе попутного направления. После чего, грузовик потерял управление, выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим грузовым МАНом.

Искореженные автомобили перевернулись. С травмами в больницу доставили водителя и пассажир первого МАНа.

Второй водитель травм не получил. Пострадавший водитель, 60-летний житель Краснодарского края.

За последние два года он около 10 раз привлекался к ответственности за нарушение скоростного режима. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью. В момент ДТП мужчина был трезв. По факту происшествия проводится проверка.