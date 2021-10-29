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Происшествия29 октября 2021 9:47

В Минводах столкнулись два грузовика, один человек пострадал

Водитель пытался объехать место ДТП и стал причиной новой аварии
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставрополья

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставрополья

В Госавтоинспекции Ставропольского края рассказали, что вечером 28 октября в Минераловодском муниципалитете столкнулись и опрокинулись два грузовика. На этом же месте ранее произошло другое ДТП.

Водитель грузовика MAH ехал из Минвод в Невинномысск с обычной скоростью, когда впереди неожиданно для него оказалось препятствие в виде машин после ДТП. Он решил не останавливаться и объехать аварию по встречной полосе. В это время с другой стороны подъезжала такая же грузовая машина.

В итоге габаритные автомобили столкнулись и опрокинулись. Пришлось госпитализировать водителя и пассажира первого грузовика, во втором никто не пострадал.

- Пострадавший водитель, 60-летний житель Краснодарского края, за последние 2 года около 10 раз привлекался к ответственности за нарушение скоростного режима. В момент ДТП мужчина был трезв. По факту происшествия проводится проверка, - сказано в сообщении ведомства.