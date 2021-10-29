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Происшествия29 октября 2021 9:54

На Ставрополье водитель легковушки насмерть сбил находившегося на дороге пешехода

В результате ДТП пешеход, личность которого устанавливается, скончался
Ася АСРЯН
Ася АСРЯН
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Инцидент произошел 28 октября, около 19:35, на автодороге «Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск - Минеральные Воды».

Там водитель автомобиля Фольксваген Тигуан сбил пешехода, который находился на проезжей части дороги без светоотражающих элементов на одежде.

В результате ДТП пешеход, личность которого устанавливается, скончался.

За рулем машины находился 35-летний житель Пятигорска, который признаков опьянения не имел. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Известно, что за последние два года к ответственности за нарушение ПДД этот мужчина не привлекался. По факту происшествия проводится проверка.