На Ставрополье водитель легковушки насмерть сбил находившегося на дороге пешехода

Инцидент произошел 28 октября, около 19:35, на автодороге «Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск - Минеральные Воды».

Там водитель автомобиля Фольксваген Тигуан сбил пешехода, который находился на проезжей части дороги без светоотражающих элементов на одежде.

В результате ДТП пешеход, личность которого устанавливается, скончался.

За рулем машины находился 35-летний житель Пятигорска, который признаков опьянения не имел. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Известно, что за последние два года к ответственности за нарушение ПДД этот мужчина не привлекался. По факту происшествия проводится проверка.