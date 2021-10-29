Житель Ставрополья убил друга, вывез тело в соседнюю республику и закопал его

25 октября в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 47-летнего жителя станицы Боргустанской Предгорного округа. В кратчайшие сроки правоохранителям удалось установить обстоятельства совершенного в отношении этого пропавшего ставропольца преступления и задержать подозреваемого. Им оказался 33-летний житель станицы Боргустанской.

Против него возбудили уголовное дело по статье: «Убийство». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, 25 октября 2021 года мужчины поехали в окрестности станицы Боргустанской для осмотра сельскохозяйственных полей 33-летнего мужчины.

Во время разговора между ними произошел конфликт относительно возврата долга подозреваемым. После чего должник стал наносить ножом удары в область живота 47-летнего мужчины, а также удары арматурой по голове.

От полученных травм потерпевший скончался на месте. Подозреваемый завернул в полиэтилен тело и оставил в поле.

На следующий день, на своем автомобиле подозреваемый вывез тело мужчины на территорию соседней Республики и закопал.

В кратчайшие сроки оперативники доставили мужчину к следователю. Во время допроса подозреваемый дал признательные показания, следователем проведена проверка показаний на месте.

Сейчас злоумышленник находится под стражей.