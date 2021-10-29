Житель Ингушетии продал чужую четырехкомнатную квартиру и получил 2 года колонии

41-летний житель Ингушетии в апреле 2020 года ввел местного жителя в заблуждение относительно принадлежности ему четырехкомнатной квартиры в Малгобеке стоимостью 1 млн 250 тыс. рублей.

Пострадавший поверил ему и передал злоумышленнику названную сумму. Фактически же квартира принадлежала другому человеку, которому не было известно о незаконной сделке. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставрополья.

Лжесобственник взятые на себя обязательства не выполнил и стал скрываться от покупателя. Покупатель понял, что его обманывают и обратился в полицию.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье: «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». В результате мужчину приговорили к двум годам колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда.