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Общество29 октября 2021 11:50

На Ставрополье прививку от коронавируса за сутки сделали более 5520 человек

За последние сутки полностью прошедших вакцинацию стало на 5521 человека больше
Ася АСРЯН
Ася АСРЯН
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Первый компонент вакцины от COVID-19 на 28 октября получили 816667 человек. За последние сутки +10723 человека. Вторым компонентом в нашем крае привились уже 746242 человека.

За последние сутки полностью прошедших вакцинацию стало на 5521 человека больше. Остаток вакцины на 29 октября по первому компоненту ГаммаКовидВак составляет 257851 дозу, а по второму 187168 доз.

Количество людей 60+ получивших вакцину в Ставропольском крае составляет 250974 человека, причем за последние сутки вакцинированных в этой возрастной группе стало больше на 2653 человека.

Через интернет за весь период на вакцинацию записались 59155 человек. За последние сутки на вакцинацию записались онлайн 146 жителей края.

- Защититься от вируса помогут вакцинация и соблюдение мер профилактики. Надежду вселяет растущая динамика иммунизации. Вакцинацию первым компонентом вакцины от Covid-19 только вчера в крае прошли 10,7 тысячи человек, а всего - уже 816,7 тысячи. Берегите себя! Всем желаю здоровья! – написал Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграм.