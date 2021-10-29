В Ставрополе изменят тариф для всех маршрутов общественного транспорта

Весь общественный транспорт Ставрополя до конца 2022 года планируется перевести на регулируемый тариф, то есть на установленный специальной комиссией. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Ставропольского края.

По данным ведомства, в ведомстве объяснили, что сейчас перевозки автомобильным транспортом пассажиров на всех муниципальных маршрутах регулярных перевозок Ставрополя осуществляются по нерегулируемым тарифам.

Тем временем в краевом центре продолжается повышение тарифов на проезд в общественном транспорте.

Напомним, что рост цен связан с подорожанием топлива и расходных материалов. Кроме того, теперь местным перевозчикам необходимо приобрести и установить в салонах транспорта контрольно-кассовые аппараты, систему ГЛОНАСС, тахографы и камеры видеонаблюдения.

Увеличение стоимости проезда будет постепенным. Это связано с рентабельностью и протяженностью каждого маршрута.