На Ставрополье осудили экс-сотрудницу МВД за незаконный доступ к государственной тайне

Ставропольский суд вынес приговор экс-сотруднице органов внутренних дел, причастную к незаконному получению сведений, составляющих государственную тайну. Об этом «КП-Ставрополь» сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

Против Александры Котовой возбудили уголовное дело. 13 октября 2021 решением Ставропольского краевого суда женщина признана виновной в совершении инкриминируемого ей преступления.

Злоумышленницу приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.