Каждый второй зритель снимает стресс сериалами в жанре хоррор

Фото: Олег ЗОЛОТО.

С начала осени интерес к фильмам и сериалам в жанре хоррор у жителей Ставрополья вырос на 20%. Такую тенденцию обнаружили аналитики сервиса «МегаФон ТВ», изучив статистику просмотров.

Фаворитами этого сезона стали картины про апокалипсис, их увидел каждый второй зритель онлайн-кинотеатра. На повышенное внимание к фильмам ужасов у ставропольцев могли повлиять осенняя хандра и желание снять стресс в связи с новой волной коронавируса в России. Ведь, по мнению психологов, такие ленты снижают уровень тревоги и становятся своеобразной эмоциональной разрядкой.

Помимо сезонного интереса к фильмам ужасов, связисты отмечают рост просмотров в привязке к календарным датам, например, к Хэллоуину. В России, по опросам ВЦИОМ, лишь 7% людей отмечают этот праздник. Поэтому большинство ставропольцев охотнее включат страшный сериал, чем сами будут наряжаться в пугающие образы демонов или ведьм.

Так, по данным аналитиков «МегаФон ТВ», в течение нескольких лет подряд именно на 31 октября приходится пик просмотров хорроров - их включают в 2 раза чаще, чем в обычный день. При выборе сериалов этого жанра жители Ставрополья единодушны. Каждый второй отдает предпочтение многосерийной экранизации романа Стивена Кинга «Противостояние» или истории про зомби-апокалипсис «Ходячие мертвецы». В фильмах такого единения не наблюдается: верхние строчки рейтинга заняли «Голем. Начало» и «Синяя бездна 2», каждая из которых набрала 3% аудитории.

В целом зрители «МегаФон ТВ» уже успели увидеть 21 сериал и свыше 400 фильмов ужасов. Выбрать ленту для просмотра поможет подборка топовых картин на основе предпочтений самих жителей Ставропольского края.

Топ-7 хорроров «Голем: Начало», «Синяя бездна 2», «Проклятие Спящей красавицы», «Поворот не туда: Наследие», «Страшные истории для рассказа в темноте» «Джунгли» «Брешь».

Топ-7 сериалов в категории "ужасы": «Противостояние», «Ходячие мертвецы», «Чепелуэйт», «Хелстром», «30 серебреников», «Страна Лавкрафта», «Земля монстров».