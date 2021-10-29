«Россети Северный Кавказ» выдали более 8,5 МВт мощности объектам агропромышленного комплекса в Ингушетии

Фото: Россети.

«Россети Северный Кавказ» за десять месяцев 2021 года подключили к централизованным электросетям компании в Ингушетии 11 объектов агропромышленного комплекса суммарной мощностью более 8,5 МВт. Самый крупный реализованный проект в регионе - выдача 4,9 мегаватт дополнительной мощности первому интенсивному фруктовому саду в республике и одному из самых крупных на Северном Кавказе ООО «Сад-Гигант Ингушетия».

По заявке садоводческого комплекса энергетики довели суммарную мощность электроснабжения предприятия до 12,6 МВт. Специалисты также обеспечили выдачу порядка 2,6 мегаватт мощности крупному инвестиционному проекту общей стоимостью в 3,8 млрд рублей - птицеводческому комплексу «Южный» в Малгобекском районе. Предприятие занимается производством экологически чистой по стандартам «халяль» продукции из мяса индейки. Для поставки в Ингушетию и другие регионы России здесь готовят до 30 видов продукции.

Кроме того, в январе-октябре компания «зажгла свет» девяти крестьянско-фермерским хозяйствам и фермам в городах Малгобек, Сунжа, сельских поселениях Плиево, Нестеровкое, Долаково.

- Агропромышленный комплекс сегодня один из основных в материальном производстве Ингушетии - обеспечение электроэнергией предприятий сельского хозяйства является важным фактором для роста экономики региона. И энергокомпания со своей стороны готова реализовать все необходимые мероприятия для поддержки и развития стратегического сектора. Самый верный подход, на наш взгляд, не просто качественное выполнение своих обязательств, но и поддержка постоянной связи. Потребители всегда должны быть уверены в нас и нашей поддержке, - отметил исполняющий обязанности директора филиала «Россети Северный Каавказ» - «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев.

Повышенное внимание к отработке направления, с учетом важности каждой заявки и необходимости максимальной прозрачности процесса, уже приносит результаты: рост количества исполненных договоров технологического присоединения и выданной мощности, благодарность потребителей.

Один из них - Бекхан Гелисханов, владелец зерносушилки в сельском поселении Долаково. Согласно заявке предприятие получило на принимающие устройства 150 кВт мощности.

- Мое сотрудничество с «Россети Северный Кавказ» прошло под знаком качества и надежности на всех без исключения этапах. Я увидел все базовые элементы хорошего сервиса: оперативность в обработке запроса, контроль за реализацией обязательств, компетентность и вежливость. Но главное, что меня подкупило, - уже после того, как объект был введен в работу, нас посетил руководитель «Ингушэнерго»: проверил качество выполненных работ по технологическому присоединению и электрификации, поинтересовался успехами, предложил помощь. Вот что значит работать не с безликой организацией, а с конкретными людьми, партнерами, которые обязательно протянут руку в нужный момент, - отметил Бекхан Гелисханов.