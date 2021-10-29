Суд арестовал на 2 месяца руководителя службы по тарифам Северной Осетии

Суд Северной Осетии избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении руководителя Региональной службы по тарифам, который мог нанести поставщику электроэнергии ущерб почти на 50 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что в 2019 году на заседании республиканского правления РСТ вышло постановление с индивидуальными тарифами на передачу электроэнергии для взаиморасчетов между смежными сетевыми организациями на будущий год.

С 25 по 28 декабря 2019-го Алан Кумаритов корректировал установленные тарифы для создания тарифного профицита (избытка) в пользу связанных с ним организаций.

Гарантирующий поставщик электроэнергии, филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго», потерял из-за этого больше 46 млн рублей.