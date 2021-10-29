Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 октября 2021 17:04

Суд арестовал на 2 месяца руководителя службы по тарифам Северной Осетии

Все это время подозреваемый будет находиться под домашним арестом
Руслан АПОЛЛОНОВ
Руслан АПОЛЛОНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Суд Северной Осетии избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении руководителя Региональной службы по тарифам, который мог нанести поставщику электроэнергии ущерб почти на 50 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что в 2019 году на заседании республиканского правления РСТ вышло постановление с индивидуальными тарифами на передачу электроэнергии для взаиморасчетов между смежными сетевыми организациями на будущий год.

С 25 по 28 декабря 2019-го Алан Кумаритов корректировал установленные тарифы для создания тарифного профицита (избытка) в пользу связанных с ним организаций.

Гарантирующий поставщик электроэнергии, филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго», потерял из-за этого больше 46 млн рублей.