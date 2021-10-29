ЕвроХим обеспечит ставропольских аграриев минеральными удобрениями

Фото: сайт губернатора СК.

Правительство Ставропольского края договорилось о сотрудничестве с ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус».

Цель соглашения, подписанного в Москве губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым и гендиректором компании Евгением Онацким, - защитить интересы ставропольских аграриев, обеспечив им бесперебойные поставки минудобрений в необходимом объеме и по доступной цене.

- Минсельхоз Ставропольского края заявляет о потребности в минеральных удобрениях на ближайший год в 275 тысяч тонн. Мы гарантируем выполнение этих объемов, причем цена будет «замороженной» до конца 2021 года. Посевную обеспечим в полном объеме, - отметил Евгений Онацкий.

Губернатор подчеркнул, что «ЕвроХим» - стратегический партнер края:

- Мы заинтересованы в том, чтобы действующее на нашей территории предприятие компании и дальше развивалось и помогало аграриям региона выращивать достойные урожаи, - сказал Владимир Владимиров.

Напомним, на территории Ставрополья расположено одно из крупнейших производств минеральных удобрений компании «ЕвроХим» - завод «Невинномысский Азот».