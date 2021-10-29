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Экономика29 октября 2021 17:52

За 2021 год Ставрополье освоило 12,8 млрд рублей по нацпроектам

В некоторых отраслях регион оказался в числе лидеров по реализации федеральных программ
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В пресс-службе губернатора Ставропольского края сообщили, что за неполный 2021 год властям удалось освоить 12,8 миллиардов рублей по программам нескольких нацпроектов.

- Среди мероприятий, в том числе, закупка оборудования для организаций в различных отраслях, строительство и ремонт дорог, социальных учреждений, - рассказали в ведомстве.

Курированием выполнения нацпроектов и краевых программ развития инфраструктуры занимается первый зампред правительства Ставрополья Андрей Хлопянов. Отметим, что регион вошел в тройку лидеров по качеству дорог, ремонт которых проходил по программе "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что власти Ставрополья утвердили стратегию экономического развития региона до 2030 года. В частности, там говорится об увеличении объема внешних инвестиций до 1,2 триллиона рублей.