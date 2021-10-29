Ставрополец после увольнения оккупировал служебную квартиру

В Ставрополе мужчина работал на одно из ведомств региона и получил служебную квартиру. После он уволился и должен был освободить жилплощадь, однако он решил, что делать этого не будет.

Пришлось подключить приставов. Они объяснили ему, что если он не последуют законодательству, то против него начнется судопроизводство. Тогда мужчина некоторое время оставался в квартире и продолжал не слишком доброжелательный диалог со своим бывшим начальником, который и обратился к приставам.

Когда сотрудники приехали проверить исполнение предписания, оккупант выносил последние вещи.