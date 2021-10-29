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Экономика29 октября 2021 19:35

В 2021 году скотоводы Ставрополья пополнили рынок на 18 тысяч тонн баранины

Они произвели на 6% больше, чем в 2020 году
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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За 9 месяцев 2021 года скотоводы Ставропольского края произвели на 6% больше мяса баранины, чем в прошлом году. Объем поставок на рынок составил около 18 тысяч тонн.

Власти Ставрополья активно поддерживают аграриев и племенные заводы региона. В том числе, важную часть этой поддержки составляет финансирование из краевого бюджета.

- Субсидия из федерального и краевого бюджетов будет рассчитываться по ставке на один килограмм овец и коз в живом весе. Общий объем господдержки производства и реализации овец и коз в 2021 году составит 18 миллионов рублей, - рассказал заместитель министра сельского хозяйства Алексей Крисан.

В регине производят мясо коров, овец, баранов и т.д. Также Ставрополье известно своими лошадьми, которых экспортируют даже в Монголию.