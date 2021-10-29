На Ставрополье программу капремонта исполнили на 40% из-за цен на стройматериалы

В фонде капитального ремонта Ставропольского края рассказали, что план по работам выполнен только на 40% из-за подорожания строительных материалов. За 9 месяцев 2021 года удалось отремонтировать 123 дома из 305.

Но в 2022 году планируют восстановить 1076 многоквартирных домов. В планах есть ремонт крыш, реставрация фундамента, налаживание коммуникаций и т.д.

Ранее на "Прямую линию" с губернатором Ставрополья обратились жители некоторых домов с просьбой о помощи: капремонт не проводят, а крыша совсем прохудилась. Через несколько дней на адрес приехала инспекция и выписала постановление об устранении повреждений.