Федеральные власти выделят 529 млн в 2022 году на восстановление мостов Ставрополья

В Миндоре Ставропольского края сообщили, что федеральные власти планируют выделить 529 миллиона рублей по программе "Региональная и местная дорожная сеть" в 2022 году на реставрацию мостов и путепроводов края.

Ведомство уже начало подготовку ремонтных работ. Восстанавливать будут несколько мостов и путепроводов, которые построили еще при СССР. Они были рассчитаны на определенный трафик автомобилей, который за столько лет сильно увеличился.

- Поэтому принято решение уделить особое внимание обновлению этих объектов. Участие в данном проекте поможет нам в этом, - рассказал Штепа.

Ранее в Невинномысске закончили досрочный ремонт путепровода по улице Гагарина. Он является важным элементом работы транспортной системы города.