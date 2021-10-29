Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика29 октября 2021 21:08

Федеральные власти выделят 529 млн в 2022 году на восстановление мостов Ставрополья

Несколько объектов построили еще в прошлом веке, поэтому их надо срочно реставрировать
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Миндоре Ставропольского края сообщили, что федеральные власти планируют выделить 529 миллиона рублей по программе "Региональная и местная дорожная сеть" в 2022 году на реставрацию мостов и путепроводов края.

Ведомство уже начало подготовку ремонтных работ. Восстанавливать будут несколько мостов и путепроводов, которые построили еще при СССР. Они были рассчитаны на определенный трафик автомобилей, который за столько лет сильно увеличился.

- Поэтому принято решение уделить особое внимание обновлению этих объектов. Участие в данном проекте поможет нам в этом, - рассказал Штепа.

Ранее в Невинномысске закончили досрочный ремонт путепровода по улице Гагарина. Он является важным элементом работы транспортной системы города.