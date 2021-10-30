В Предгорном округе Ставрополья на треть увеличились темпы вакцинации

Фото: администрация Предгорного округа

Как рассказали в администрации Предгорья, в округе растут темпы вакцинации от новой коронавирусной инфекции. По сравнению с сентябрем в этом месяце привилось на 30% больше жителей.

Первичную вакцинацию прошло более 35 тысяч предгорненцев. Уже сейчас жители округа, которые привились в начале года, начинают активно делать ревакцинацию: на данный момент более 2,5 тысяч человек получили прививку во второй раз.

- Ситуация с распространением инфекции в крае и в округе остается сложной. Неоднократно призывал своих коллег и подписчиков в Инстаграм прийти в ближайшую поликлинику и поставить вакцину, тем более что привиться можно тремя вакцинами на выбор. Только так можно сделать безопаснее свою жизнь и уберечь тех, с кем находишься в близком контакте. На следующей неделе я буду делать ревакцинацию, - поделился глава Предгорного округа Николай Бондаренко.

Всего в Ставропольском крае на сегодняшний день первым компонентом вакцины привито уже привито 827 тысяч человек, том числе более 10 тысяч - за вчерашний день, сообщает губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграм.

Напомним, записаться на иммунизацию можно на региональном портале государственных услуг 26gosuslugi.ru; на едином краевом портале здравоохранения zdrav26.ru, а также по телефонам регистратуры поликлиники по месту жительства и единому номеру «122».