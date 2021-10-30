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Общество30 октября 2021 11:11

Прививку первым компонентом вакцины на Ставрополье сделали уже 827 тысяч человек

Об этом сообщил губернатор региона 30 октября
Ася АСРЯН
Ася АСРЯН
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Прививку первым компонентом вакцины на Ставрополье сделали уже 827 тысяч человек, в том числе - более 10 тысяч за вчерашний день. Об этом сообщил губернатор региона 30 октября на своей странице в Инстаграм.

Напомним, что за сутки в крае диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 437 человек. Еще 33 пациента за сутки скончались.

- 30 октября - первый из череды нерабочих дней, объявленных в соответствии с Указом президента РФ. Они продлятся до 7 ноября. В этот период приняты дополнительные меры противоэпидемической профилактики. Уверен, что полное их соблюдение поможет замедлить распространение вируса. Вместе с тем для формирования защиты от COVID-19 по-прежнему очень важная вакцинация. Берегите себя и близких! Будьте здоровы! - обратился Владимир Владимиров к землякам.