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Общество30 октября 2021 13:12

Ставрополь 30 октября скорбит о жертвах политических репрессий

Более 80 лет назад в истории нашей страны открылась одна из самых трагичных и бесчеловечных страниц
Руслан АПОЛЛОНОВ
Руслан АПОЛЛОНОВ
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30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, в краевой столице вспомнили миллионы людей, чьи судьбы были искалечены, чьи жизни были беспощадно отняты.

Глава Ставрополя в память о пострадавших от рук «большого террора» возложил цветы к мемориалу «Холодный родник».

Более 80 лет назад в истории нашей страны открылась одна из самых трагичных и бесчеловечных страниц. В период массового террора по политическим обвинениям было арестовано более 1,5 миллионов человек, около 700 тысяч из которых – расстреляны.

Время репрессий коснулось и Ставрополья. Десятки тысяч жителей края и города были бездоказательно приговорены к ссылке в исправительно-трудовые лагеря, лишены жизни.

Сейчас в краевой столице проживает более 300 жертв ликвидационной системы. Администрация города оказывает им социальную поддержку, утвержденную на федеральном уровне.