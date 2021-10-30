Ставрополь 30 октября скорбит о жертвах политических репрессий

30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, в краевой столице вспомнили миллионы людей, чьи судьбы были искалечены, чьи жизни были беспощадно отняты.

Глава Ставрополя в память о пострадавших от рук «большого террора» возложил цветы к мемориалу «Холодный родник».

Более 80 лет назад в истории нашей страны открылась одна из самых трагичных и бесчеловечных страниц. В период массового террора по политическим обвинениям было арестовано более 1,5 миллионов человек, около 700 тысяч из которых – расстреляны.

Время репрессий коснулось и Ставрополья. Десятки тысяч жителей края и города были бездоказательно приговорены к ссылке в исправительно-трудовые лагеря, лишены жизни.

Сейчас в краевой столице проживает более 300 жертв ликвидационной системы. Администрация города оказывает им социальную поддержку, утвержденную на федеральном уровне.