В Пятигорске иномарка сбила 10-летнего мальчика рядом с перекрестком

Инцидент произошел накануне вечером, в районе дома № 127, на улице К.Хетагурова в Ставрополе. Вот водитель «Хендай Солярис» сбил 10 — летнего школьника, который переходил проезжую часть в неустановленном месте, недалеко от перекрестка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Мальчика с травмами доставили в больницу. Выяснилось, что за рулем машины была 49 — летняя местная жительница, которая в момент ДТП была трезва.

За последние два года она к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекалась. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что в Ингушетии легковушка с семьей из 11 человек врезалась в грузовик, есть умершие. В аварии также пострадали 8 детей.