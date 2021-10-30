На Ставрополье расширяется резерв COVID-коек

В Краевом лечебно-реабилитационном центре, расположенном на улице Кулакова в Ставрополе, действует COVID-госпиталь на 100 коек. Сейчас эпидобстановка в крае требует «ковидный» коечный резерв увеличивать.

Поэтому там планируют развернуть еще 100 коек. Об этом сообщил глава Ставрополья 30 октября на своей странице в Инстаграм.

Для этого начато переоборудование спортзала при реабилитационном центре, его завершим в середине ноября.

- Обеспечим кислородом, проведем линии для подключения медицинских аппаратов. Будут созданы условия, соответствующие всем больничным стандартам. При необходимости и дальше будем принимать решения по расширению COVID-госпиталей. При любом развитии событий мы должны быть готовыми защищать жизни и здоровье людей. Но первая линия «эпидемиологической обороны» по-прежнему проходит через каждого из нас. Вакцинация и соблюдение правил профилактики поможет защитить себя и близких, не доводя до больничной койки. Берегите себя и будьте здоровы! – обратился Владимир Владимиров к землякам.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что с 30 октября на Ставрополье, как и в целом по всей России начались нерабочие дни. На этот период вводится ряд ограничений. Напомним, что в нашем регионе закрываются места общего пользования.

Так, запрещено работать салонам красоты, кинотеатрам, зоопаркам. Закрываются ярмарки и объекты розничной торговли непродовольственными товарами, кроме аптек и магазинов, реализующих товары первой необходимости.

Также приостановлена работа массажных салонов, фитнес-клубов, тренажерных залов. Закрыты все спортивные объекты. Подробнее о том, какие объекты будут работать, читайте здесь.