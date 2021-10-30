СКР займется расследованием дела о смертельном ДТП в Ингушетии

Полиция передала в СУ СКР по Ингушетии уголовное дело по факту ДТП в Назрани, в результате которого погибли многодетная мать и новорожденный малыш. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что трагедия произошла 29 октября 2021 года в 23:20 на федеральной автодороге «Кавказ» в Ингушетии. Там 34-летний водитель ВАЗ-2115 выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком с полуприцепом.

В результате ДТП его 36-летняя жена и новорожденная дочка получили различные травмы, от которых скончались по дороге в больницу. Сообщается, что сам водитель легковушки и 8 его детей получили травмы, ссадины и ушибы. Им оказали медицинскую помощь .

- Уголовное дело было возбуждено по статье УК РФ о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Ингушетии Андрею Коноводу доложить о расследовании дела, - говорится в сообщении.

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