Отделение Пенсионного фонда Ставрополья призывает доверять только официальной информации

В социальных сетях и мессенджерах жителей Ставропольского края и республик Северо-Кавказского федерального округа появилась информация, что якобы до 31 октября можно по второму разу подать заявление на портал госуслуг и получить выплату на школьников в размере 10 тыс. рублей.

Отделение Пенсионного фонда России по Ставропольскому краю подчеркивает, что это абсолютная дезинформация.

Выплата на детей от 6 до 18 лет включительно в размере 10 тыс. рублей, которую в целях поддержки семей школьников перед началом учебного года инициировал наш президент, единовременная, то есть предоставляется один раз.

В Ставропольском крае ее получили уже более 393 тыс. семей.

Все, кто уже оформлял ее через портал госуслуг, хорошо знают, что любая неточность автоматически блокирует процесс предоставление выплаты, а значит, дважды получить ее технически невозможно.

Вместе с тем до 1 ноября выплату еще могут получить те родители школьников, которые по каким-то причинам не сделали этого раньше.

- Отделение ПФР по Ставропольскому краю призывает жителей края доверять только официальной информации. Любые вопросы можно задать по телефону контакт-центра ОПФР: 8-800-600-0236, а также на официальных страницах Отделения», - разъясняется в релизе ведомства.

Напомним, что единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей полагается одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет (при условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября 2021 года), а также инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из родителей (законных представителей).

Выплата осуществляется на каждого ребёнка указанного возраста, являющегося гражданином РФ, и не учитывается в составе доходов семьи при предоставлении иных мер социальной поддержки.