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Происшествия31 октября 2021 9:31

На дороге «Пятигорск-Карачаевск» автомобиль съехал в обрыв

Водитель и пассажир доставлены в больницу
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
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В Карачаево-Черкесии «Лада Приора» попала в ДТП на дороге «Пятигорск-Карачаевск».

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по республике, на 118 км указанной выше автодороги, в районе аула Верхняя Мара, водитель отечественной легковушки не справился с управлением и допустил съезд в обрыв.

- Водитель и пассажир доставлены медицинское учреждение, - сообщают в полиции. - Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как видим из ролика с места происшествия, белый автомобиль после падения в обрыв превратился в груду металлолома и не подлежит восстановлению.

Кадры с места ДТП в Карачаево-Черкесии