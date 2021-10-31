На дороге «Пятигорск-Карачаевск» автомобиль съехал в обрыв

В Карачаево-Черкесии «Лада Приора» попала в ДТП на дороге «Пятигорск-Карачаевск».

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по республике, на 118 км указанной выше автодороги, в районе аула Верхняя Мара, водитель отечественной легковушки не справился с управлением и допустил съезд в обрыв.

- Водитель и пассажир доставлены медицинское учреждение, - сообщают в полиции. - Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как видим из ролика с места происшествия, белый автомобиль после падения в обрыв превратился в груду металлолома и не подлежит восстановлению.