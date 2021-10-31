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Общество31 октября 2021 9:46

С 1 по 3 ноября движение на улице Кавалерийской в Ставрополе временно перекроют

В администрации города рассказали, почему
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
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В Ставрополе с 9:00 до 16:00 часов в период 1-3 ноября закроют проезд по улице Кавалерийской. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации, назвав причиной процедуру обрезки крон деревьев.

- Участникам дорожного движения предлагается объезжать участок по улице Лопатина, Железнодорожной, Победы, Фрунзе, Голенева, проспекту К. Маркса, улице Советской, Булкина, Дзержинского, - отметили в мэрии краевого центра. - Для информирования горожан на месте установят информационные щиты, указатели и дорожные знаки.