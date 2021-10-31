С 1 по 3 ноября движение на улице Кавалерийской в Ставрополе временно перекроют

В Ставрополе с 9:00 до 16:00 часов в период 1-3 ноября закроют проезд по улице Кавалерийской. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации, назвав причиной процедуру обрезки крон деревьев.

- Участникам дорожного движения предлагается объезжать участок по улице Лопатина, Железнодорожной, Победы, Фрунзе, Голенева, проспекту К. Маркса, улице Советской, Булкина, Дзержинского, - отметили в мэрии краевого центра. - Для информирования горожан на месте установят информационные щиты, указатели и дорожные знаки.